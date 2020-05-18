Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

<br>VAN,(DHA) VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait doçka uçaksavar silah, havan mühimmatı, el bombaları ve el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri gele geçirildi. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalına terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Kapan-Şehit J.Uzm.Onb. Kemal Zeren' adlı operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında 1 doçka uçaksavar silah, 1 G3 piyade tüfeği ve bu silahlara ait bir miktar fişek, 10 havan mühimmatı, 3 el bombası, 3 EYP düzeneği, 2 silah üstü termal dürbün, 2 el dürbünü, 200 kilogram amonyum nitrat, çok sayıda örgütsel doküman ve örgütsel kıyafet ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA<br>2020-05-18 15:50:38<br>
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