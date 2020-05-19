Tuşba Müftülüğünden ‘Gençlik Haftası’ etkinliği

Van’ın Tuşba İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Tuba Akkuş ve Diyanet Vakfı iyilik elçisi Ömer Akdoğan, korona virüsü salgını nedeniyle dışarı çıkamayan gençleri Gençlik Haftası’nda yalnız bırakmadı.

Hafta münasebetiyle sosyal mesafeyi koruyarak gençleri evlerinde ziyaret eden Tuba Akkuş ve Ömer Akdoğan, gençlere Türk bayrağı ve Diyanet yayınlarından kitaplar hediye etti. Açıklamalarda bulunan Tuşba İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Üniversite Camii Kur’an Kursu Öğreticisi Tuba Akkuş, “Allah Resulü (s.a.v) gençlere çok değer verirdi. Başkanımızın da buyurduğu gibi, ‘Peygamber Efendimize Mekke’de zor zamanlarda inananların büyük bir çoğunluğunun gençlerden oluştuğunu, bu bizim için çok önemli bir referanstır. Hazreti Ali, Musap b. Umeyr, Erkam b. Ebi’lErkam, Muaz b. Cebel ve daha pek çok sahabe 20 yaşın altındaki gençlerden oluşuyordu. Peygamberimiz ahlak devrimini bu gençlerle yaptı.’ Bizde bu zor günlerde evden çıkamayan gençlerimizin morallerini yükseltmek için onları evlerinde ziyaret ettik. Gençlerimizin morallerinin iyi olması bizi sevindirdi. Gençler bize ‘Kendi iyiliğimiz ve büyüklerimizin iyiliği için evde kalmamızı isteyen Cumhurbaşkanımızdır. Ne zaman hayat normale döner ve Cumhurbaşkanımız uygun görürse, o zaman bizde dışarı çıkarız’ diyerek rabia işareti yapıp Cumhurbaşkanımıza ve Diyanet İşleri Başkanımıza selamlarımızı ilettiler” dedi.

Tuşba Diyanet Vakfı iyilik elçisi Hacı Ali Camii İmam Hatibi Ömer Akdoğan da; “Gençlere hayat normale dönünce ilk iş onlarla halı sahada futbol oynama sözü verdim. Genç kardeşlerimizin gözlerinde geleceğe umutla baktıklarını gördüm. Ayrıca bizden desteğini esirgemeyen Mahalle Muhtarımız Feyat Karakoç’a da teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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