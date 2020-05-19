Başkan Aslan’dan ‘Kadir Gecesi’ mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aslan, yayımladığı mesajda, “İnsan evrenin bilinen en muhteşem varlığı. Yüce Allah insanı en güzel şekilde yaratmış, ona akıl ve hür irade vermiş; vahyin ışığında kendini inşa etmesini istemiştir. Bu bakımdan hayat bir sınavdır; iyiyi, doğruyu ve güzeli gerçekleştirme sınavıdır. Allah, her şeyi kuşatan rahmetinin ve merhametinin gereği olarak insan aklına destek olsun diye vahiy göndermiştir. Bütün Müslümanların heyecan ve sabırsızlıkla beklediği mübarek Kadir Gecesine ulaşmanın sevinç ve huzuru var içimizde. Bu mübarek gecenin feyzinden ve bereketinden azami derecede istifade edebilmek, Kadir Gecesini hakkıyla ihya etmek ve onun bereketinden nasiplenmek için elimizden gelen gayret ve itinayı göstermeyi Allah cümlemize nasip eylesin. En nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gecesinde idrak ederiz. Kur'ân'da adı geçen tek ay Ramazan ayıdır; tek gece de Kadir Gecesidir. Bu bereketli saatlerin şeref ve kıymetini Kâinatın Rabbi Sevgili Habibine haber vermektedir. Bu gecenin faziletine o kadar değer verilmektedir ki, o vakitlerde tecelli edecek rahmetin ve ruhanî hâdiselerin anlatılması için müstakil bir süre inmiştir. Bu süre Kadir Süresidir. Yine Cenâbı Hak bu gecenin kutsiyetini bildirmek için beş ayetli bir surede üç defa ‘Leyletü'lKadr’ ifadesini açıkça zikretmektedir. ‘Şüphesiz, o Kur'ânı Kadir Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır’ Ulvî hâdiseler de surenin sonunda şöyle ifade buyurulur, ‘O gecede melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her iş için arka arkaya iner. O gece, tan yerinin aydınlanmasına kadar bir selâmettir.’ Fazileti, feyzi, affı ve mağfireti sonsuz olan Kadir Gecesinin insanlığın huzur ve barışına, İslam ümmetinin vahdetine, mazlum ve mustazafların kurtuluşuna ve kardeşlik hukukunun tesisine vesile olması dileğiyle tüm İslam ümmetinin Kadir Gecesini kutluyoruz” dedi.

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