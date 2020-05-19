Dereye doğru göç eden inci kefalleri için komisyon kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dereye doğru göç eden inci kefalleri için komisyon kuruldu

İHA

Van şehir merkezinden geçen Akköprü Deresi'ne doğru göç eden inci kefalleri için bir komisyon oluşturuldu.

Dereye doğru göç eden inci kefalleri için komisyon kuruldu

Van şehir merkezinden geçen Akköprü Deresi’ne doğru göç eden inci kefalleri için bir komisyon oluşturuldu.
Van Gölü Havzası’nda yaşamını sürdüren ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefali balıklarının son yıllarda yoğun şekilde girmeye başladı. Van Gölü’ne dökülen Akköprü Deresi’nde balıkların daha rahat göç edebilmesi ve insanların bu göçü seyredebilmeli için deredeki balıklarla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Van Gölü Havzası’nda yaşamını sürdüren ve üremek için tatlı sulara göç eden Van balıklarının son yıllarda yoğun şekilde girmeye başladıkları Akköprü Deresi’nde balıkların göçlerini Tarım ve Orman İl Müdürü Görentaş ve Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şen yerinde izledi. Dekanı Prof. Dr. Şen başkanlığında, Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Tuşba ve İpekyolu belediyeleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve VASKİ’den birer personelin katılımıyla oluşturulan komisyonun sekretaryasına da Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir yürütecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’daki balıkların yüksek su sıcaklığından öldüğü tespit edildi Erçek Gölü’nde yeni balık ölümleri yaşanmadı
YEREL HABERLER Van’daki balıkların yüksek su sıcaklığından öldüğü ...
Taziyenin olduğu mahallede bazı sokaklar karantinaya alındı
YEREL HABERLER Taziyenin olduğu mahallede bazı sokaklar karantinaya ...
Başkan Aslan’dan ‘Kadir Gecesi’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan ‘Kadir Gecesi’ mesajı
Başkan Berge: “Bayram alışverişini yerel esnaftan yap Van kazansın”
YEREL HABERLER Başkan Berge: “Bayram alışverişini yerel esnaftan yap ...
Başkan Sabırlı'dan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı'dan Kadir Gecesi mesajı
Erciş'te muay thai sporcularından 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Erciş'te muay thai sporcularından 19 Mayıs kutlaması
Emniyet Müdürü Karabağ’dan ’19 Mayıs’ mesajı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Karabağ’dan ’19 Mayıs’ mesajı
Van’da mayıs ayında karla mücadele çalışması Yer yer iş makinesinin boyunu aşan kar yığınları temizlendi
YEREL HABERLER Van’da mayıs ayında karla mücadele çalışması Yer yer ...
Tuşba Müftülüğünden ‘Gençlik Haftası’ etkinliği
YEREL HABERLER Tuşba Müftülüğünden ‘Gençlik Haftası’ etkinliği
Vali Bilmez asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Bilmez asfalt çalışmalarını inceledi
Başkan Berge’den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Berge’den 19 Mayıs mesajı
Vali Bilmez’den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den 19 Mayıs mesajı
TKDK ‘IPARD II 9.Başvuru Çağrı İlanı’na çıktı TKDK’dan 1.2 milyar liralık destek paketi
YEREL HABERLER TKDK ‘IPARD II 9.Başvuru Çağrı İlanı’na ...
Başkan Sabırlı’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan 19 Mayıs mesajı
AK Parti’li Kartal’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER AK Parti’li Kartal’dan 19 Mayıs mesajı
Başkan Say'dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Say'dan 19 Mayıs mesajı
5 iş yerinden hırsızlık yaptı, 6'ncıda uyuyakaldı
YEREL HABERLER 5 iş yerinden hırsızlık yaptı, 6'ncıda uyuyakaldı
Başkan Tanış’tan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi mesajı
Kaymakam Aslan’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan’dan 19 Mayıs mesajı
Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Kısıtlama gününde YKS'ye girecek öğrencilere kolaylık
YEREL HABERLER Kısıtlama gününde YKS'ye girecek öğrencilere kolaylık
Başkale’de silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi
Başkan Aslan’dan ’19 Mayıs’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan ’19 Mayıs’ mesajı
Başkan Akman’dan ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X