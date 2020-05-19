Felçli kadın 'mekanik trombektomi' yöntemiyle yeniden hayata tutundu

67 yaşında felç geçiren kadın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi bünyesinde kurulan inme merkezinde uygulanan 'mekanik trombektomi' yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Van’da yaşayan 67 yaşındaki Nafiya Yurdagül, bir hafta önce sol kol ve bacakta güçsüzlük ve konuşamama rahatsızlığı yaşadı. Ambulansla YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırılan Yurdagül'ün muayenesinde, felç geçirdiği ve beynin büyük bir damarında tıkanma olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hasta, 'mekanik trombektomi' adı verilen yöntemle kasıktan girilen küçük bir iğne ve kateterle beyinde tıkalı olan ana damara ulaşılarak, stent yardımıyla pıhtının çıkarılması ve söz konusu damarın tekrar işler hale getirilmesiyle yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Girişimsel Nörolog Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu ve Girişimsel Radyoloji Ünitesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Akdeniz tarafından kasıktan yapılan beyin anjiyo operasyonuyla beyinde oluşan damar tıkanıklığı ortadan kaldırılarak Yurdagül'ün hayata tutunması sağlandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu'nun Van ve bölge için çok önemli olan inme merkezinin kuruluş aşamasını gerçekleştirdiğini belirtti. Felç geçiren hastaların hızlı bir şekilde en yakın inme tedavisinin yapılabileceği sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerektiğinin altını çizen Rektör Şevli, "İnme, kalp krizi gibi acil müdahale gerektiren bir hastalık. Hastaların inme merkezlerine ulaştırılması hayati bir öneme sahiptir. İnme merkezinin hastanemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hastane Başhekim Ümit Haluk İliklerden ise riskli bir operasyonu hastanede başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bölgede birçok merkezde yapılamayan operasyonları hastanemizde gerçekleştiriyoruz. Hastanemiz kentteki hastalar gibi bölgenin de umudu olmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

İnmenin beyin damarlarının tıkanması veya yırtılması sonucu kanamaya bağlı gelişen ve beyin hücrelerinin hasarlanıp geri dönüşümsüz olarak fonksiyonlarını kaybetmesi olarak tanımlandığını dile getiren Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu da, "67 yaşındaki hastamıza intravenöz trombolitik tedavi almasına rağmen şikayetlerinde hiçbir düzelme olmaması nedeniyle anjiyografik yöntemle pıhtının çıkarılma tedavisini uyguladık. Yarım saat süren başarılı bir müdahaleyle hasta daha anjiyo masasındayken sol kol ve bacağındaki güçsüzlüğünün tam düzeldiğini, tekrar konuşmaya başladığını gördük. 5 gün sonra hastamızı tamamen iyileşmiş olarak taburcu ediyoruz” diye konuştu.

Yemek yedikten sonra ilaçlarını almaya gittiğini ancak elinin titremeye başlamasıyla ilaçlarını alamadığını ve durumu fark eden gelininin kendisini yere düşmekten kurtardığını dile getiren Nafiya Yurdagül de, yaşananlardan sonra hastaneye kaldırıldığını söyledi. Yurdagül, kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti.

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