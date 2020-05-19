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Erçek Gölü'ndeki balık ölümleri su sıcaklığının artmasından kaynaklanmış

DHA

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, Erçek Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan göç ederek, yumurtalarını bırakmak üzere tarlaların suyunun doldurduğu kanala gelen yaklaşık 150 kilo balığın ölüm nedeninin yüksek su sıcaklığından kaynaklandığı belirlendi.  Van Gölü ve bölgenin ikinci büyük gölü olan Ercek Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor.  Bu göç yolculuğu görsel bir şölen sunarken, kaçak avcıların yakalanması için de jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gecegündüz denetim yapıyor. İnci Kefali balığının yumurtlama göçü...

Erçek Gölü'ndeki balık ölümleri su sıcaklığının artmasından kaynaklanmış

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, Erçek Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan göç ederek, yumurtalarını bırakmak üzere tarlaların suyunun doldurduğu kanala gelen yaklaşık 150 kilo balığın ölüm nedeninin yüksek su sıcaklığından kaynaklandığı belirlendi. <br>Van Gölü ve bölgenin ikinci büyük gölü olan Ercek Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor.  Bu göç yolculuğu görsel bir şölen sunarken, kaçak avcıların yakalanması için de jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gecegündüz denetim yapıyor. İnci Kefali balığının yumurtlama göçü sırasında yaşanan olumsuzluklar da Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli kontrol edilmeye çalışılıyor. 2 gün önce Karagündüz Mahallesi'nde Erçek Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak yumurtalarını bırakmak için sulama kanalına gelen 3 ton balık kurtarılıp yeniden suya bırakılırken, yaklaşık 150 kilo balık ise ölü olarak çıkartıldı. <br>Bunun üzerine Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr Fazıl Şen bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Suyun içerisindeki materyaller, tatlı su kaynağının etrafında herhangi bir kirletici, kimyevi maddelerin olup olmadığını incelendi. Ekipler tarafından tatlı su kaynağının farklı noktalarından numune alınarak yeni parametreler ölçülmek üzere üniversite laboratuvarına götürüldü. Yapılan açıklamada balıkların yüksek su sıcaklığından dolayı öldükleri tespit edildi. Su sıcaklığının olması gereken değerlerden neden daha yüksek olduğu ise araştırılıyor.<br>Bu arada, ekipler tarafından Erçek Gölü'ne dökülen başka bir tatlı su kaynağında inceleme yapılırken kaçak avcılarla karşılaştı. Kaçak avcılar olay yerinden kaçarken Su Ürünler Fakültesi Prof. Dr. Fazıl Şen ve Şube Müdürü Muhammet Demir kaçak avcıların yaptıkları bentleri elleri ile yıkarak, suyun akışını sağladı.  DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-05-19 14:46:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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