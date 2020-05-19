Van polisinden vatandaşlara sürpriz 19 Mayıs kutlaması

<br>Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis otolarını Türk bayraklarıyla donatıp, oluşturulan konvoy ile şehir merkezinde tur atarak vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Vatandaşlar da balkonlarından alkışlarla kutlamalara katıldı.<br>Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar için süpriz bir kutlama etkinliği düzenledi. İpekyolu Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya gelen ekipler, araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak oluşturulan konvoy ile şehir merkezinde tur atıp, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Siren ve anonslarla vatandaşların bayramını kutlayan polis ekiplerine halk da balkonlarda ellerindeki Türk bayraklarıbı sallayıp ve alkış tutarak destek verdi. Bir süre kentin cadde ve sokaklarında vatandaşların bayramını kutlayan polis ekipleri daha sonra Gölbaşı Caddesi'nde durdurarak vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı okudu. Vatandaşlar polisi balkınlarından uzun süre alkışladı. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-05-19 19:32:19<br>

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