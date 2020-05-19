Van'da maske kullanımı zorunlu hale getirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla yarından itibaren maske kullanımı zorunlu hale getirildi. <br>Van'da Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs salgını ile mücadeleye önemli katkı sağlayacağı düşünülerek kentte maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında covid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlara göre, tüm tedbirlere ek olarak kent genelinde 20 Mayıs'tan itibaren ikinci bir karara kadar, kentte halkın yoğun olarak kulladıkları cadde, kavşak, AVM, PTT önleri ile sebze hallerinde tüm vatandaşların maske kullanmasının zorunlu hale getirildiği bildirildi. Alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı da belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-05-19 21:28:34<br>

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