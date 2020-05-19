Özalp ilçesinde silahlı kavga: 7 yaralı

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– Van’ın Özalp ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Özalp ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi’nde meydana geldi. Muhtarlık seçimleri yüzünden husumetli olan iki aile arasında çıkan ve silah ile bıçakların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar Özalp Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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