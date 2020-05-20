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Van protokolü inci kefalinin zorlu yolculuğunu izledi

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in öncülüğündeki il protokolü, dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan zorlu yolculuğunu izledi.

Van protokolü inci kefalinin zorlu yolculuğunu izledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in öncülüğündeki il protokolü, dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan zorlu yolculuğunu izledi.
Van Gölü’ndeki tek balık türü olan inci kefali (Van balığı), üreme dönemi olan 15 Nisan15 Temmuz’da tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen ve her yıl binlerce kişinin ziyaretine sahne olan inci kefalinin zorlu yolculuğu bu yıl yeni tip korona virüs nedeniyle sessiz geçiyor.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Erciş ve Muradiye kaymakamları, akademisyen ve kurum personelleri inci kefali göçünü yerinde izledi. Vali Bilmez ve beraberindeki protokol üyeleri; Tuşba ilçesindeki Akköprü Deresi, Erciş Balık Bendi ve Muradiye ilçesi balık izleme alanında incelemelerde bulundu.

“Bu manzarayı sadece Van Gölü’nde görmekteyiz”
İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, inci kefali Van balığının bölgenin sembolü haline geldiğini belirtti. Her yıl binlerce kişinin izlediği balık göçü bu yıl pandemi nedeniyle izlenilmediğini ifade eden Vali Bilmez, “İnşallah memleket bu pandemiden kurtulur, insanlarımız Van’ın sembolü olmuş bu balığı tekrar burada izlemeye gelir. Bu manzarayı sadece Van Gölü’nde görmekteyiz. En ciddi göçün yaşandığı derelerden biri de Erciş Deliçay üzerinde bulunduğumuz yerdir. Bunun 20 yıl öncesini de biliyorum. Gerçekten günümüzde sahiplenme konusunda ciddi bir noktaya gelindi. Balığın gramajı da büyüdü. Bunda da İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün, jandarmamızın, üniversitemizin özel bir gayreti var. Balığa ilk sahip çıkan Prof. Dr. Mustafa Sarı ve şimdi bu görevi sürdüren Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

“İlimizin ekonomisine ve turizmine ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum”
Van halkının artık balığın farkında olduğunu ve bu anlamda sahiplenmeye çalıştığını dile getiren Bilmez, “Daha önce balığın hiç gidemediği Akköprü Deresi’nde de balık görebiliyoruz. İnşallah daha ileriye götürürüz. Bunun ilimizin ekonomisine ve turizmine ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum. 14 kooperatifimiz ve yüzlerce aile geçimini bu balıktan temin etme haline geldi. Ben bunun daha ileriye gideceğine inanıyorum” diye konuştu.

“Kazların dereye inmemesi için gerekli tedbirler alındı”
Göç süresince kaz çiftliğinde bulunan kazların dereye inmemesi için gerekli tedbirleri aldıklarına dikkat çeken Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Artık kazların dereye inmenin önüne tamamıyla geçildi. Şu an Van’da 11 noktada aramalar yapılıyor. Ancak vatandaşlarımızın bilinçlenmesinde de payı oldu. Jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz ciddi bir çalışma yürütüyor. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş hocamız da bunun lokomotifi olarak çalışıyor. Bütün kaymakam arkadaşlarımız bunun üzerinde ciddiyetle duruyor.”

“Balıklar 23 kilometrelik göç yolculuğuna başladı”
Van YYÜ akademisyenlerinin geçmişten bugüne balık izleme noktalarının hayata geçilmesinde büyük rol oynadığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise “Bugün de balık göçü başladı. Muazzam bir göç ve insana ‘Suphanallah’ dedirten bir olaya şahitlik ediyoruz. Uçan Van balıklarımız akıntının tersi yönünde önüne çıkan engelleri uçarak, zıplayarak geçiyor. Bu yıl yağış çok fazla oldu. Dolayısıyla suyun hızı da fazla oldu. Ancak buna rağmen balıklar yaklaşık 23 kilometrelik göç yolculuğuna başladılar” şeklinde konuştu.

“Yapılan denetimlerin ardından balıkların boyu uzadı”
İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş da Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7/24 esaslı sahada çalıştığını hatırlatarak, “Son zamanlarda kaçak avlanmayla ilgili cezalarda da kısmen artışlar yapıldı. Yapılan denetimlerin ardından balıkların boyu uzadı. Diğer taraftan Gevaş Çayı gibi birçok noktada yoğun bir balık göçü oluyor. Bu da iyi bir şekilde korunduğunun bir göstergesidir. Bu vesileyle ekiplerimize ve jandarma personeline çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bir balığın etrafında kenetleniyoruz”
20 yıl önce yok olma tehlikesi geçiren inci kefalinin koruma çalışmalarıyla günümüzde geldiği noktaya dikkat çeken Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ise “Bundan 20 yıl önce burası kaçak avcıların bir merkezi haline gelmişti. Bütün kaçak işlemler burada yapılıyordu. Fakat burada Van Valimiz, üniversite rektörümüz, kurum müdürlerimizle bugün balık göçünü izlemeye geldik. Aslında bu da bir farkındalıktır. Binlerce insan buraya balık göçünü izlemeye geliyor. Bundan 20 sene önce yok olma noktasına gelen balık türü, bugün il yönetimimizi ortak bir paydada buluşturdu. Bu bütün Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmanın geldiği noktadır. Bir balığın etrafında kenetleniyoruz. Yani korursak doğal kaynakların bize geri dönüşü böyle oluyor. Ancak koruyamazsak doğal kaynaklar bize büyük zararlar olarak geri dönüyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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