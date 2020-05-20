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Van'da Taşdöndüren Mahallesi karantinaya alındı

DHA

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren Mahallesi'nde bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine mahallede tarama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonunda bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahalle karantina altına alındı. Jandarma ekipleri mahalleye giden yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Van'ın Edremit ilçesinin Eminpaşa Mahallesi'nde kalp krizi sonucu vefat eden yakınlarının 9 Mayıs günü defin işlemlerine katılan Erdemir ailesinden 3 kişi yaşadıkları Gürpınar ilçesi Taşdöndüren Mahallesi'ne döndü. 17 Mayıs günü...

Van'da Taşdöndüren Mahallesi karantinaya alındı

<br>Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren Mahallesi'nde bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine mahallede tarama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonunda bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahalle karantina altına alındı. Jandarma ekipleri mahalleye giden yolu trafiğe kapatarak önlem aldı.<br>Van'ın Edremit ilçesinin Eminpaşa Mahallesi'nde kalp krizi sonucu vefat eden yakınlarının 9 Mayıs günü defin işlemlerine katılan Erdemir ailesinden 3 kişi yaşadıkları Gürpınar ilçesi Taşdöndüren Mahallesi'ne döndü. 17 Mayıs günü ise Erdemir ailesinden 1 kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Hastaneye giden kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahallede sağlık ekipleri tarafından tarama ve testler yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.<br>JANDARMA EKİPLERİ GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATTI<br>Bunun üzerine Gürpınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 40 hane ve 300 nüfuslu Taşdöndüren Mahallesi'nde karantina uygulamasına karar verdi. Karantina altına alınan mahallede güvenlik önlemi alındı. Jandarma ekipleri mahalleye giden yolu trafiğe kapatarak giriş çıkışlara izin vermiyor. Sağlık ekiplerinin de mahalledeki çalışmaları sürüyor. Aynı taziyede, il dışından gelen ve koronavirüs hastası olan bir kişi, cenaze evinde 12 kişiye virüsü bulaştırmıştı.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN<br>2020-05-20 13:17:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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