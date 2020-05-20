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Doç. Dr. Sünnetçioğlu’ndan ‘taziye ve maske’ uyarısı

İHA

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kurulan taziyeye katılanlara yönelik ekiplerin çalışmaları sonucu korona virüs testi pozitif çıkanların sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Doç. Dr. Sünnetçioğlu’ndan ‘taziye ve maske’ uyarısı

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kurulan taziyeye katılanlara yönelik ekiplerin çalışmaları sonucu korona virüs testi pozitif çıkanların sayısının her geçen gün arttığını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, virüsün ilk çıktığı günden bugüne kadar Sağlık Bakanlığı olmak üzere kurumların tüm tedbirleri aldığını ve almaya devam ettiğini belirtti. Van’da da valinin başkanlığında koordineli bir şekilde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Sünnetçioğlu, “Elimizde alt yapısıyla, yoğun bakım yataklarıyla ve izole edilmiş alanlarıyla kullanabileceğimiz hastanemiz var. Van halkı emin ellerde. Sadece yetkililerin söylediklerine uysunlar” dedi.
Vatandaşlar tarafından gizli olarak kurulan taziye evlerinin birçok riski beraberinde getirdiğini ifade eden Sünnetçioğlu, “Van'ın birçok mahallesinde korona virüs vaka sayısında tedbirsiz ve sorumsuzca davranan bazı hemşehrilerimizden dolayı bulaş riskinde artış olduğunu belirtmek isterim. Kurulan taziyeye katılanlara yönelik sağlık ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonrası korona virüs testi pozitif çıkanların sayısı her geçen gün artmakta. Taziye ziyaretlerinde bulunan bu kişilerin sağlık kuruluşlarımıza başvurmalarını ve bu anlamda çok kişiyle temas kurduğunu değerlendiriyoruz. Aile ve sevdikleriniz için vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalı, çıkmak zorunda kalanlar da mutlaka maske takmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz” diye konuştu.
Maske takanlara da uyarıda bulunan Sünnetçioğlu, korona virüse karşı cerrahi maskelerin yeterli olduğunu belirterek, “Sadece kendinizi korumak için maske takıyorsanız. Hastalık riski taşıyan veya kronik rahatsızlıkları olanların kalabalık içerisine girmemesi gerekir. Kronik bronşiti, ileri derece hastalığı, akciğer yetmezliği olan ve bağışıklık sisteminde problem olanlar çok daha dikkatli olmalıdır. Cerrahi maskeler tek kullanımlıktır. Maske bir kez kullanılıp çıkartıldığında fonksiyonunu tamamlamış olur. Piyasada daha yüksek koruyuculuğu olduğu söylenen yüksek filtreli N95 maskeler kullanılmamalı. N95 ve benzeri maskeler profesyonel sağlık personeli kullanımı içindir. Doğru kullanılmadığında soluk almak oldukça zorlaşır ve risk oluşturur. Maskeyi ambalajından çıkartıp taktıktan sonra çıkartınca bunu cebine koyup ertesi gün yeniden kullananlar da var. Bunlar gözlemlediğimiz yanlış kullanım örnekleridir. Maskeyi taktıktan sonra ilk çıkarttığınız an o maskenin ikinci kez kullanımı hiçbir fayda getirmeyeceği gibi zararlara yol açar ve maske ile temas etmekten kesinlikle kaçınmalıyız. En yaygın yanlış kullanım ise maskeyi çeneye kadar indirip sigara veya çay içmek. Eğer masken takılıyken çay içeceksek o maske bir daha kullanılmamalıdır. Özellikle sigara bağımlılığı olan kişiler her sigara içtiklerinde maskelerini değiştirmelidir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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