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20 Mayıs Dünya Arı Günü

İHA

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Dünya Arı Günü" nedeniyle çiftçileri ziyaret etti.

20 Mayıs Dünya Arı Günü

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Dünya Arı Günü" nedeniyle çiftçileri ziyaret etti.
Gevaş ilçesinde bulunan kadın arıcıları ziyaret eden Görentaş, çiftçileri yalnız bırakmadıkları ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Kentte arıcılık bakımında çok önemli bir coğrafyaya sahip olduklarını ve arıcılığın geliştirilmesi için de çalışma yürüttüklerini dile getiren Görentaş, "İlimiz zengin bir floraya sahip ve kendi halinde açan bir çiçeğin sağlık dolu polen ve nektarının bize ulaşmasını sağlayan arıların enerjileri hepimize sağlık olarak geri dönüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kırsalda bu işe kadınları da katmak istedik. Başta eğitimler vererek, daha sonra arılı kovan desteğiyle onların arıcılığa başlamalarını sağladık. Kalkınmayı kırsaldan sağlamada kadının rolü çok büyük. Bu kapsamda, arıcılığı yaygınlaştırarak ekonomiye katkı sağlamayı düşünüyoruz. Ayrıca bütün arıcılarımızın Dünya Arı Günü’nü kutladığını söyledi"
2019 yılının arıcılık açısından çok verimli ve bereketli bir yıl olduğunu belirten Görentaş, arılı kovanlarda yüzde 2030 arası bir artış sağlandığını, buna paralel olarak son yılların en iyi bal üretimlerinden birini yaşadıklarını kaydetti. Van arıcılığını daha iyi yerlere getirip, daha kaliteli bal ve arı ürünlerini elde etmeye çalıştıklarını vurgulayan Görentaş, kentte 705 arıcılık işletmesinin mevcut olduğunu, 2019 yılında 537 üreticiye 96 bin 966 arılı kovana 1 milyon 454 bin 490 TL ve organik arıcılık için de 14 üreticiye 5 bin 987 arılı kovan için 59 bin 870 TL destekleme ödemesi yapıldığını sözlerine ekledi.
Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çiftçilere ekipman desteği sağladıklarını aktaran TKDK İl Koordinatörü İbrahim Başak da, "Birçok sektöre destek veriyoruz. Şimdiye kadar 250 arıcıya destek verdik. Bunlardan 50'si kadın. Özellikle organik üretim yapan kadınları destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Müdür İbrahim Görentaş’a ziyaretinde; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Van İl Koordinatörü Dr. İbrahim Başak, Tarım ve Orman Müdürlüğünde İl Sistem Sorumlusu Tahir Keçeci, Bal Üreticileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Fırat Çenberlitaş ve kadın arıcılardan Ceylan Daniş ve Aycan Beyazit da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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