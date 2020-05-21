Pandemi sürecinde kaçak göçmen sayısında rekor düşüş yaşandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pandemi sürecinde kaçak göçmen sayısında rekor düşüş yaşandı

DHA

Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)İRAN'a sınırı bulunan Van, her yıl Afganistan ve Pakistan'dan yola çıkıp kaçak yolla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan binlerce göçmen için önemli bir geçiş noktasını oluşturuyor. Kaçak göçmenlerin geçişi her yıl katlanarak artarken, ilk defa koronavirüs nedeniyle kaçak göçmenlerin sayısında düşüşe geçildi ve Nisan ayı da en düşük sayı olarak tarihe geçti.  Türkiye, Batı ülkelerinin arasında bir köprü niteliğinde bulunması nedeniyle düzensiz göçmenler tarafından transit güzergah olarak kullanılıyor. İran'a uzun bir sınırı olan Van ise önemli kavşak noktaları...

Pandemi sürecinde kaçak göçmen sayısında rekor düşüş yaşandı

<br>Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)İRAN'a sınırı bulunan Van, her yıl Afganistan ve Pakistan'dan yola çıkıp kaçak yolla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan binlerce göçmen için önemli bir geçiş noktasını oluşturuyor. Kaçak göçmenlerin geçişi her yıl katlanarak artarken, ilk defa koronavirüs nedeniyle kaçak göçmenlerin sayısında düşüşe geçildi ve Nisan ayı da en düşük sayı olarak tarihe geçti. <br>Türkiye, Batı ülkelerinin arasında bir köprü niteliğinde bulunması nedeniyle düzensiz göçmenler tarafından transit güzergah olarak kullanılıyor. İran'a uzun bir sınırı olan Van ise önemli kavşak noktaları arasında yer alıyor. Zor ve dağlık alanların hakim olduğu bölgede kaçak göçmenler kimi zaman göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılıyor, kimi zaman da soğuk hava koşullarına dayanamayarak hayatını kaybediyor. Donarak hayatını kaybeden kaçak gömenlerin cesetleri bazen karların erimesiyle ortaya çıkıyor. Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve alınan yoğun güvenlik önlemleri ile birlikte her yıl binlerce kaçak göçmen yakalanıyor. Alınan tüm önlemlere rağmen İran'a en uzun sınır hattına sahip olan Van'da her yıl binlerce kaçak göçmen ile göçmen kaçakçısı yakalanıyor. Düzensiz göçmenler sadece sınırlarda değil, şehir merkezinde veya yapılan yol kontrollerinde araçlarda yakalanıyor. Van'da 2018 yılında 23 bin 804 düzensiz göçmen ile 537 organizatör, 2019 yılında ise 40 bin 193 düzensiz göçmen yakalandı. <br>Her yıl sayısı artan kaçak göçmenlerle ilgili 2019 yılı verilerindeki artışı da dikkat çekti. Bilim insanlarının da öngörüsü 2020 yılında düzensiz göçmen sayısının aratacağı yönündeydi ve yılın ilk 3 ayında o hareketlilik yoğun kar yağışına rağmen gözle görülür şekilde arttı. Mart ayına kadar düzensiz göçmenlerin geçişi, 2019 yılının ilk 3 ayında 2 bin 500 iken bu sene yine ilk 3 ayda 2 bin 800 olarak gerçekleşti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez özellikle geçtiğimiz yıl Van'da çok ciddi göçmen hareketliliğinin yaşandığını söyledi. Van'da yıl boyu 90 bin kaçak göçmenle muhatap olduklarını anlatan Vali Bilmez, bunun büyük bir kısmının sınırda engellenip, yüzde 50'ye yakının da iç bölgelerde yakalanıp işlem yapıldığını söyledi. <br>NİSAN AYINDA TARİH YAZILDI<br>Bu yılın ilk 3 ayında da göçmen hareketliliğinin çok fazla olduğunu kaydeden Vali Bilmez, bu yıl Nisan ayında kaçak göçmen sayısının 200'e düştüğünü söyledi. Vali Bilmez, " 2014-2015 yılından bu yana göçmen hareketliliğinde Afganistan ve Pakistan'daki gelişmelere bağlı olarak ciddi bir artış vardı. Her yıl da bu artış devam ediyor. Ama Nisan ayından bu yana da tarihinin en düşük seviyesine düştü. Burada alınan tedbirlerin etkisi kadar pandeminin de ciddi anlamda rolü olduğunu değerlendiriyoruz. Geçen sene yine o ilk 3 ayda iç bölgelerde yakalanan göçmen sayımız 2 bin 500 civarındayken bu sene 2 bin 800 civarında yakalandı. Ama Nisan ayına geldiğimizde ise bu oran birden düştü. Geçen sene Nisan ayında yakaladığımız 2 bin 500 göçmen var iken bu sene bu rakam 200'e düştü. Yani Nisan ayından beri göçmen hareketliliğinde ciddi bir azalma görüyoruz" dedi. <br>İNSAN KAÇAKÇILARI PANDEMİ İLE BİRLİKTE UZAKLAŞTI<br>Pandemi süreci ile birlikte sınırlarda da olağanüstü önlemler alındı. Sınırlarda ciddi tedbirler alındığını anlatan Vali Bilmez, "Askeri birlikler 24 saat esasına göre devriye gezmekte, askeri bölgenin dışındaki hatta jandarma, emniyet, komando ve özel harekat ekipleri ve köy korucuları devriye gezmektedir. Vatandaşımız da Nisan ayından beri göçmenlerle olan temasını minimum düzeye indirdi. Hatta insan kaçakçılığını yapan insanların da bu işten uzaklaştığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. O yüzden geri gönderme merkezimizde diğer zamanlarda bine yakın insan kalırken şu an kalan kişi sayısı 50'nin altında" dedi. <br>VATANDAŞLARIMIZ GÖÇMENLERDEN UZAK DURSUNLAR<br>Bu süreçte yakalanan her göçmenin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ve Türkiye'de ilk kez Van'da yapılan bir merkez olan ön kabul merkezinde 14 gün gözlem altında tutulduğunu anlatan Vali Bilmez, "Yakalanan düzensiz göçmenleri sağlık taramasından geçiriyoruz. Bunların arasından şüpheli vakalarımız oldu fakat şu ana kadar göçmenlerden pozitif vakamız olmadı. Ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor. O yüzden vatandaşlarımızın göçmenlerden uzak durması gerekiyor. Çünkü bunlar bölge bölge dolaşıp geliyorlar ve İran'da da bu vakaların yaygın olduğunu biliyoruz. Pandemi ile ilgili İran'da vakalar tespit edilir edilmez biz Van'daki tüm kurumlarımızla hemen koordine olup üst düzeyde tedbirlerimizi aldık. Göçmenlerle muhatap olabilecek askeri, polisi eğitimden geçirdik. Çok ciddi önlemler aldık" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN<br>2020-05-21 08:24:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da su kesintisi uyarısı
YEREL HABERLER Van’da su kesintisi uyarısı
Van’da pozitif vaka sayısı 448’e ulaştı
YEREL HABERLER Van’da pozitif vaka sayısı 448’e ulaştı
Erciş, galericiler sitesine kavuşuyor
YEREL HABERLER Erciş, galericiler sitesine kavuşuyor
Van’daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti Maske takan Vanlılar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
YEREL HABERLER Van’daki bayram alışveriş yoğunluğu pes ...
Başkan Takva sorunları Bakan Albayrak’a iletti
YEREL HABERLER Başkan Takva sorunları Bakan Albayrak’a iletti
20 Mayıs Dünya Arı Günü
YEREL HABERLER 20 Mayıs Dünya Arı Günü
Van´da sokağa çıkan çocuklara midilli sürprizi
YEREL HABERLER Van´da sokağa çıkan çocuklara midilli sürprizi
Çocuklar kısıtlama sonrası Pony ve Midilli atlarıyla buluştu Atlarla stres atan çocuklar eski günlerine döndüler Pony ve Midilli atlara binen çocuklar doyasıya eğlendiler
YEREL HABERLER Çocuklar kısıtlama sonrası Pony ve Midilli atlarıyla ...
Muradiye’de tarımsal dönüşüm sürüyor
YEREL HABERLER Muradiye’de tarımsal dönüşüm sürüyor
Taziyeye katılanlardan dolayı bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Taziyeye katılanlardan dolayı bir mahalle karantinaya ...
Van’da 19.19’da İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Van’da 19.19’da İstiklal Marşı okundu
Vefa ekibine terör saldırısında 29 kişi serbest, 8 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Vefa ekibine terör saldırısında 29 kişi serbest, 8 ...
Vefa ekibine yapılan saldırıyla ilgili gizlilik kararı Gözaltına alınan 37 kişiden 29’u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Vefa ekibine yapılan saldırıyla ilgili gizlilik ...
Doç. Dr. Sünnetçioğlu’ndan ‘taziye ve maske’ uyarısı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Sünnetçioğlu’ndan ‘taziye ve maske’ uyarısı
Kısıtlama sonrası sebze ve meyve halinde yoğunluk Hale araç giriş sayısına sınırlandırma getirildi
YEREL HABERLER Kısıtlama sonrası sebze ve meyve halinde ...
Van'da Taşdöndüren Mahallesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Van'da Taşdöndüren Mahallesi karantinaya alındı
Van’daki KYK yurtlarında 19.19’da İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Van’daki KYK yurtlarında 19.19’da İstiklal Marşı ...
Gölet çevresinden 30 ton çöp toplayıp, kürek mesafeli halay çektiler
YEREL HABERLER Gölet çevresinden 30 ton çöp toplayıp, kürek mesafeli ...
Erciş Organize Sanayi Bölgesinde hummalı çalışma
YEREL HABERLER Erciş Organize Sanayi Bölgesinde hummalı çalışma
Gölet çevresinden 30 ton çöp toplayıp, kürek mesafeli halay çektiler
YEREL HABERLER Gölet çevresinden 30 ton çöp toplayıp, kürek mesafeli ...
Erciş Belediyesinden zemin iyileştirme ve asfalt çalışması
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden zemin iyileştirme ve asfalt ...
Genel Sekreter Yardımcısı Çetin, yerli tohum üretimini inceledi
YEREL HABERLER Genel Sekreter Yardımcısı Çetin, yerli tohum ...
Sıhke Gölü'nden 30 ton çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Sıhke Gölü'nden 30 ton çöp çıkarıldı
Van Valisi Bilmez, inci kefali göçünü izledi
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez, inci kefali göçünü izledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X