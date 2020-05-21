Erciş’te 600 gram toz esrar ele geçirildi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Erciş ilçesinde 600 gram toz esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Mayıs 2020 tarihinde Erciş ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada 600 gram toz esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

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