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Erciş’te 600 gram toz esrar ele geçirildi

İHA

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Erciş ilçesinde 600 gram toz esrar ele geçirildi.

Erciş’te 600 gram toz esrar ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Erciş ilçesinde 600 gram toz esrar ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Mayıs 2020 tarihinde Erciş ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada 600 gram toz esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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