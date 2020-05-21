Van'da 550 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltında

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan araçta, narkotik köpek 'Resif' ile yapılan aramada, 550 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Van'ın Erciş ilçesinde yapılan teknik takip sonucu durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik köpek 'Resif'in kullanıldığı aramada, 550 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-05-21 10:53:55<br>

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