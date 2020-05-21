Kaçakçıların bırakıp kaçtığı atlarda 157 kilo uyuşturucu ele geçti

Vefa ekibinden en çok "seyahat izin belgesi" için yardım istediler - ANTALYA

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde, İran sınırında atlarla yurda yasa dışı yollardan sokulan 147 kilo eroin, 10 kilo metamfetamin ve 21 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, termal kameralarla yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında gece karanlığında atlı kişilerin Türkiye ye giriş yaptığını tespit etti. Çaldıran ilçesi Hangediği Mahallesi'nde operasyon düzenleyen jandarma ekiplerini gören şüpheliler, kaçtı. Atların üzerindeki çuvallarda yapılan kontrollerde 147 kilo eroin, 10 kilo metamfetamin ile 21 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.<br>Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-05-21 11:54:05<br>

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