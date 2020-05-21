Edremit Belediyesinden üniversite adaylarına tablet desteği Başkan Say, kitap dağıtımından sonra öğrencilere tablet desteği verdi Edremit Belediyesi eğitim desteklerinde dur durak bilmiyor Maddi durumu iyi olmayan üniversite adayı öğrenciler tabletlerine de kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Edremit Belediyesinden üniversite adaylarına tablet desteği Başkan Say, kitap dağıtımından sonra öğrencilere tablet desteği verdi Edremit Belediyesi eğitim desteklerinde dur durak bilmiyor Maddi durumu iyi olmayan üniversite adayı öğrenciler tabletlerine de kavuştu

İHA

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede maddi durumu iyi olmayan fakat derslerinde başarı elde eden üniversite adaylarına şimdi de tablet dağıttı.

Edremit Belediyesinden üniversite adaylarına tablet desteği Başkan Say, kitap dağıtımından sonra öğrencilere tablet desteği verdi Edremit Belediyesi eğitim desteklerinde dur durak bilmiyor Maddi durumu iyi olmayan üniversite adayı öğrenciler tabletlerine de kavuştu

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede maddi durumu iyi olmayan fakat derslerinde başarı elde eden üniversite adaylarına şimdi de tablet dağıttı.
Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan öğrencilere Başkan İsmail Say tarafından geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek liselerde okuyan 2 bin 100 üniversite adayına 16 bin 500 adet kaynak kitap dağıtmıştı. YKS’ye hazırlanan öğrencilere her anlamda desteklerini sürdüren Başkan Say, bu kez ise maddi durumu düşük olan ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere tablet desteği sundu. Derslerinde başarı elde eden öğrencileri Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile belirleyen Başkan Say, ev ev gezerek öğrencilere tabletlerini dağıttı. Gerek hayırsever vatandaşlar, gerekse de Başkan Say’ın destekleriyle toplanan tabletler öğrencilere verildi.

Kampanyaya hayırseverlerden destek yağdı
Tabletlerin dağıtımı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sosyal medya aracılığı ile öğrencilerden gelen ihtiyaca yönelik talepler doğrultusunda kampanya başlattıklarını belirtti. Bugün de o kampanya kapsamında tabletlerin dağıtımını gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Say, “Sembolik olarak bugün 3 öğrencimize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte tabletlerini verdik. Özellikle başarılı olan fakat maddi imkanı olmayan lise son sınıfta olup üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize katkıda bulunduk. Böylesi bir kampanyada çağrımıza uyarak bizlere tablet gönderen bütün hayırsever ve iş adamlarımıza da tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız da, öncesinden vermiş olduğumuz kaynaklar ve bu hafta dağıttığımız tabletler aracılığıyla başarılı sonuçlar alırlar. Ben şimdiden tüm öğrencilerimize YKS’de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin de, her zaman öğrencilerin başarıları için eğitim camiasının yanında yer alan ve eğitimde iyi başarı elde edilmesi için çabalayan Başkan Say’a teşekkür etti. Eğitim öğretim yılının başlangıcından bu yana okulların tadilatı için her türlü desteği sunan Başkan Say’ın böylesi zor süreçte de öğrenciler için ciddi katkılar sunduğunu kaydetti.
Kendilerine sunulan desteklerde dolayı Başkan İsmail Say’a teşekkür eden öğrenciler ise başarı sözü verirken, velileri de böylesi süreçlerde sunulan desteklerin takdire şayan olduğunu kaydederek Başkan Say’a şükranlarını sundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İpekyolu Belediyesinden yol açma çalışması
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden yol açma çalışması
Müdür Sünnetçioğlu’ndan ‘Ramazan Bayramı’ uyarısı
YEREL HABERLER Müdür Sünnetçioğlu’ndan ‘Ramazan Bayramı’ uyarısı
Kaçakçıların bırakıp kaçtığı atlarda 157 kilo uyuşturucu ele geçti
YEREL HABERLER Kaçakçıların bırakıp kaçtığı atlarda 157 kilo ...
Van’da 157 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 157 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Erciş üzümü yeniden yaygınlaşacak
YEREL HABERLER Erciş üzümü yeniden yaygınlaşacak
Van'da 550 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Van'da 550 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltında
Rektör Şevli gazetecilerle görüştü
YEREL HABERLER Rektör Şevli gazetecilerle görüştü
Erciş’te 600 gram toz esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Erciş’te 600 gram toz esrar ele geçirildi
Van’da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
Van'da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
Pandemi sürecinde kaçak göçmen sayısında rekor düşüş yaşandı
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde kaçak göçmen sayısında rekor düşüş ...
Van’da su kesintisi uyarısı
YEREL HABERLER Van’da su kesintisi uyarısı
Van’da pozitif vaka sayısı 448’e ulaştı
YEREL HABERLER Van’da pozitif vaka sayısı 448’e ulaştı
Erciş, galericiler sitesine kavuşuyor
YEREL HABERLER Erciş, galericiler sitesine kavuşuyor
Van’daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti Maske takan Vanlılar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
YEREL HABERLER Van’daki bayram alışveriş yoğunluğu pes ...
Başkan Takva sorunları Bakan Albayrak’a iletti
YEREL HABERLER Başkan Takva sorunları Bakan Albayrak’a iletti
20 Mayıs Dünya Arı Günü
YEREL HABERLER 20 Mayıs Dünya Arı Günü
Van´da sokağa çıkan çocuklara midilli sürprizi
YEREL HABERLER Van´da sokağa çıkan çocuklara midilli sürprizi
Çocuklar kısıtlama sonrası Pony ve Midilli atlarıyla buluştu Atlarla stres atan çocuklar eski günlerine döndüler Pony ve Midilli atlara binen çocuklar doyasıya eğlendiler
YEREL HABERLER Çocuklar kısıtlama sonrası Pony ve Midilli atlarıyla ...
Muradiye’de tarımsal dönüşüm sürüyor
YEREL HABERLER Muradiye’de tarımsal dönüşüm sürüyor
Taziyeye katılanlardan dolayı bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Taziyeye katılanlardan dolayı bir mahalle karantinaya ...
Van’da 19.19’da İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Van’da 19.19’da İstiklal Marşı okundu
Vefa ekibine terör saldırısında 29 kişi serbest, 8 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Vefa ekibine terör saldırısında 29 kişi serbest, 8 ...
Vefa ekibine yapılan saldırıyla ilgili gizlilik kararı Gözaltına alınan 37 kişiden 29’u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Vefa ekibine yapılan saldırıyla ilgili gizlilik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X