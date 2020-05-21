Van'da PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler, olay yerinde imha edildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK'Y yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Çatak ilçesinin Övecek ve Andiçen Mahalleleri kırsalında "Kapan-Şehit J.Onb. Rıfat Köktürk" operasyonu düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde <br>3000 kilo tahıl ürünleri, 2 bin 500 kilo kuru bakliyat ürünleri ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.<br>DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-05-21 18:48:33<br>
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