Çamaşır makinesinin altındaki gizli bölmede 7 bin paket kaçak sigara ele geçti

<br>VAN, (DHA)VAN'da, bir eve yapılan baskında banyoda üzeri çamaşır makinesiyle kapatılan gizli bölmede, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. <br>Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkez İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi Mehmet Bey Sokak´taki bir eve operasyon düzenlendi. Baskında evin banyo bölümünde, üzeri çamaşır makinesiyle kapatılmış gizli bir bölme tespit edildi. Gizli bölmeye inen ekipler, buraya gizlenmiş 7 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. <br>Yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen kaçak sigaralarla ilgili ev sahibi S.A. hakkında `5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek´ suçundan işlem yapılırken, kaçakçılara yönelik operasyonların ise kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-05-22 10:36:56<br>

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