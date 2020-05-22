Çamaşır makinesinin altındaki gizli bölmede 7 bin paket kaçak sigara ele geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çamaşır makinesinin altındaki gizli bölmede 7 bin paket kaçak sigara ele geçti

DHA

VAN, (DHA)VAN'da, bir eve yapılan baskında banyoda üzeri çamaşır makinesiyle kapatılan gizli bölmede, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.  Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkez İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi Mehmet Bey Sokak´taki bir eve operasyon düzenlendi. Baskında evin banyo bölümünde, üzeri çamaşır makinesiyle kapatılmış gizli bir bölme tespit edildi. Gizli bölmeye...

Çamaşır makinesinin altındaki gizli bölmede 7 bin paket kaçak sigara ele geçti

<br>VAN, (DHA)VAN'da, bir eve yapılan baskında banyoda üzeri çamaşır makinesiyle kapatılan gizli bölmede, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. <br>Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkez İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi Mehmet Bey Sokak´taki bir eve operasyon düzenlendi. Baskında evin banyo bölümünde, üzeri çamaşır makinesiyle kapatılmış gizli bir bölme tespit edildi. Gizli bölmeye inen ekipler, buraya gizlenmiş 7 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. <br>Yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen kaçak sigaralarla ilgili ev sahibi S.A. hakkında `5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek´ suçundan işlem yapılırken, kaçakçılara yönelik operasyonların ise kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-05-22 10:36:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Egemenlik Caddesi’nde yenileme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Milli Egemenlik Caddesi’nde yenileme çalışmaları ...
Van’da bayram denetimi
YEREL HABERLER Van’da bayram denetimi
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
Çamaşır makinesinin altındaki gizli bölmede 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Çamaşır makinesinin altındaki gizli bölmede 7 bin ...
(Görüntülü) Çamaşır makinasının altına yapılan gizli bölmede 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çamaşır makinasının altına yapılan gizli ...
Van’daki göl ve göletlere 180 bin balık yavrusu bırakıldı
YEREL HABERLER Van’daki göl ve göletlere 180 bin balık yavrusu ...
Muradiye’de 620 ihtiyaç sahibine günde 3 çeşit sıcak yemek
YEREL HABERLER Muradiye’de 620 ihtiyaç sahibine günde 3 çeşit sıcak ...
Uzaktan eğitimle hafız oldular
YEREL HABERLER Uzaktan eğitimle hafız oldular
Başkan Adli’den İzmir’deki camilerde müzik yayını yapılmasına kınama
YEREL HABERLER Başkan Adli’den İzmir’deki camilerde müzik yayını ...
Van'da 12 göl, gölet ve baraja 180 bin sazan yavrusu bırakıldı
YEREL HABERLER Van'da 12 göl, gölet ve baraja 180 bin sazan yavrusu ...
Van'da PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Van’da PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 5,5 ton tahıl ve kuru bakliyat ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 5,5 ton ...
Minik kardeşlerin hayalini Başkan Ensari gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Minik kardeşlerin hayalini Başkan Ensari ...
VEDAŞ’tan bayram mesaisi
YEREL HABERLER VEDAŞ’tan bayram mesaisi
İpekyolu Belediyesinin tarımsal desteği çiftçinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinin tarımsal desteği çiftçinin ...
Edremit Belediyesi üniversite adaylarına tablet dağıttı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi üniversite adaylarına tablet ...
3 bin yıllık Erciş üzümünü yaygınlaştırma çalışması
YEREL HABERLER 3 bin yıllık Erciş üzümünü yaygınlaştırma çalışması
İpekyolu Belediyesinden yol açma çalışması
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden yol açma çalışması
Müdür Sünnetçioğlu’ndan ‘Ramazan Bayramı’ uyarısı
YEREL HABERLER Müdür Sünnetçioğlu’ndan ‘Ramazan Bayramı’ uyarısı
Edremit Belediyesinden üniversite adaylarına tablet desteği Başkan Say, kitap dağıtımından sonra öğrencilere tablet desteği verdi Edremit Belediyesi eğitim desteklerinde dur durak bilmiyor Maddi durumu iyi olmayan üniversite adayı öğrenciler tabletlerine de kavuştu
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinden üniversite adaylarına tablet ...
Kaçakçıların bırakıp kaçtığı atlarda 157 kilo uyuşturucu ele geçti
YEREL HABERLER Kaçakçıların bırakıp kaçtığı atlarda 157 kilo ...
Van’da 157 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 157 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Erciş üzümü yeniden yaygınlaşacak
YEREL HABERLER Erciş üzümü yeniden yaygınlaşacak
Van'da 550 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Van'da 550 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X