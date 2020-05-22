Van Büyükşehir Belediyesinin prestij cadde projeleri kapsamında Milli Egemenlik Caddesi’nde yenileme çalışmaları başladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesinin kentin önemli caddelerinde ekonomik yaşamı hareketlendirme ve modern bir görünüm sağlama çalışmaları devam ediyor. İkinisan ve İskele caddelerinde yapılan yenileme çalışmalarından sonra kentin diğer önemli caddelerinde de değişim başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen prestij cadde projelerinden biri olan Milli Egemenlik Caddesi’ne ilk kazma vuruldu. Caddesinin Endüstri Meslek Lisesi önünden Hayat Hastanesine olan 1,2 kilometrelik ilk etabında yenileme çalışmalarının startı verildi. İlk etapta çalışmalar tamamlandıktan sonra 500 metrelik Kültür SarayıÇohaz Petrol arasındaki ikinci etap çalışmaları başlayacak.

İki etabında birkaç ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.