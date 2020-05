Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması

Van’ın Erciş Belediyesi 2020 yaz sezonu kapsamında ilçede kilitli parke taşı çalışmasının startını verdi.

İlçenin Gölağzı ve Hacıkaş mahallelerinde kilitli parke taşları döşenirken, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da çalışmaları yerinde inceledi.

Mahalle ziyaretlerinde, halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu bilen ve bunu görev edinen bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “İnsanların gönlünde bir yer edinebilmişsek, gönül belediyeciliği yapabilmişsek ne mutlu bize. Hizmet belediyeciliğinin en büyük göstergesi de budur. Erciş’imizin her bir tarafına Cumhurbaşkanımızın, devlet büyüklerimizin, milletvekilimizin ve bizlerin yaptığı hizmetlerin gideceğini göreceksiniz. Biz sadece şunu söylüyoruz. Bizlere güvenin, Allah rızası için çok çalışın” şeklinde konuştu.

18 yıldır AK Parti’nin verdiği her sözün altında Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının olduğunu belirten AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, “Biz de onun partisinden hizmet ediyoruz. Sizin vekiliniziz. Sizler bize oy verdiniz, bizi seçtiniz. Biz de her zaman sizin hizmetinizde olacağız” dedi.

AK Parti’nin sadece kendisine oy veren mahallelere değil, oy vermeyen mahallelere de hizmet götürdüğünü belirten Arvas, “AK Parti’ye hiç oy vermeyen mahallelerimize bugün Vefa Sosyal Destek Gruplarımız gidiyor, evlere kadar gidip vatandaşlarımıza para yardımında bulunuyor. Devletin imkânlarını vatandaşımızın ayağına kadar götürüyor. Bunun adı sosyal devlet anlayışıdır. Sizler devletinize, milletinize, bayrağınıza ne kadar sahip çıkarsanız inşallah devletimiz de o kadar güçlü ve güzel olur” ifadelerini kullandı.

