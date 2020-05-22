Küresünniler Derneğinden ihtiyaç sahiplerine destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küresünniler Derneğinden ihtiyaç sahiplerine destek

İHA

Van Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan Bayramı öncesi yardım yapıldı.

Küresünniler Derneğinden ihtiyaç sahiplerine destek

Van Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan Bayramı öncesi yardım yapıldı.
Konuşla ilgili açıklamalarda bulunan Van Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği Başkanı Bilal Yücebaş, hiçbir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi ve maddi yardımlarda bulunduklarını belirterek, “İslam alemi olarak bu sene korona virüs sebebiyle alışık olmadığımız bir Ramazan ayını yaşamak durumunda kaldık. Dini ve milli kültürümüzde paylaşmanın ruhunu her zaman diri tutan milletimiz, mağdur olan kişileri minnetvari ve ezik bir yaklaşımla değil, her zaman hak sahibi olarak görmüş ve infak noktasında olması gereken vakarlı, paylaşımcı ve yardımsever duruşunu göstermiştir. Maddi ve manevi zenginliğin doruk noktası olan bu durmuşlar her zaman şer ve inanç yoksunu, Yaradan’ına savaş açmış güruhları da rahatsız etmiş, aynı zamanda karşıt tepki göstermelerine neden olmuştur. Nitekim son günlerde Vefa Sosyal Destek Gruplarına karşı yapılan saldırılar, bu gözü dönmüşlüğün ve zalimliğin pik noktasıdır. Hayvani duyguların bile bu kadar alçalamayacağı, onların bile kendi cinslerine gösterdikleri merhamet kadar aşikardır. Çünkü insan olan ve inancı olan değer sahibi varlıklar bu zalimliği yapamazlar. Bu saldırılardan birinin de özellikle ilimiz Özalp ilçesinde kalleş ve hain PKK terör örgütü tarafından yapılması, ilimiz ve ülkemiz adına bizleri ayrıca üzmüştür. Ancak herkes bilmelidir ki bu münferit bir olaydır. Aslında ilimiz ve halkımızın çoğunluğu bu hain terör örgütlerinin ve diğer hain grupların gerçek yüzünü görmüştür. Bizlerde PKK’yı, CHP Adana Gençlik Kollarını ve bunları korumaktan kollamaktan vazgeçmeyen zihniyetleri kınıyor ve lanetliyoruz. Zalimler nasıl üzerine düşeni yapıyorsa iyiler de boş durmamalı, üretmeli ve uyanık olmalıdır. Tamda bu noktada bizlerde karınca misali safımızı ve duruşumuzu belli etmek adına sahanın, iyilere ve iyilikseverlere hiçbir zaman dar edilemeyeceğini ve üzerimize düşenin, iyilikleri yaşatmak olduğu şuuru ile bu tür yardımları derneğimiz ve samimi olan üyelerimiz ile beraber geçmişte olduğu gibi bugün ve sonrasında da yapmaya devam edeceğiz inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle beraber tüm İslam aleminin ve ülkemizin yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, bundan sonraki süreçler için ümitvar olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Büyükşehir Belediyesi otizmli Özcan’ın dileğini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi otizmli Özcan’ın dileğini ...
Uzmanlardan Ramazan Bayramı’nda beslenme önerileri
YEREL HABERLER Uzmanlardan Ramazan Bayramı’nda beslenme önerileri
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Erciş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü binası hizmete açıldı
YEREL HABERLER Erciş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü binası ...
Milli Egemenlik Caddesi’nde yenileme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Milli Egemenlik Caddesi’nde yenileme çalışmaları ...
Van’da bayram denetimi
YEREL HABERLER Van’da bayram denetimi
Çamaşır makinesinin altındaki gizli bölmede 7 bin paket kaçak sigara ele geçti
YEREL HABERLER Çamaşır makinesinin altındaki gizli bölmede 7 bin ...
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
Çamaşır makinesinin altındaki gizli bölmede 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Çamaşır makinesinin altındaki gizli bölmede 7 bin ...
(Görüntülü) Çamaşır makinasının altına yapılan gizli bölmede 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çamaşır makinasının altına yapılan gizli ...
Van’daki göl ve göletlere 180 bin balık yavrusu bırakıldı
YEREL HABERLER Van’daki göl ve göletlere 180 bin balık yavrusu ...
Muradiye’de 620 ihtiyaç sahibine günde 3 çeşit sıcak yemek
YEREL HABERLER Muradiye’de 620 ihtiyaç sahibine günde 3 çeşit sıcak ...
Uzaktan eğitimle hafız oldular
YEREL HABERLER Uzaktan eğitimle hafız oldular
Başkan Adli’den İzmir’deki camilerde müzik yayını yapılmasına kınama
YEREL HABERLER Başkan Adli’den İzmir’deki camilerde müzik yayını ...
Van'da 12 göl, gölet ve baraja 180 bin sazan yavrusu bırakıldı
YEREL HABERLER Van'da 12 göl, gölet ve baraja 180 bin sazan yavrusu ...
Van'da PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Van’da PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 5,5 ton tahıl ve kuru bakliyat ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 5,5 ton ...
Minik kardeşlerin hayalini Başkan Ensari gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Minik kardeşlerin hayalini Başkan Ensari ...
VEDAŞ’tan bayram mesaisi
YEREL HABERLER VEDAŞ’tan bayram mesaisi
İpekyolu Belediyesinin tarımsal desteği çiftçinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinin tarımsal desteği çiftçinin ...
Edremit Belediyesi üniversite adaylarına tablet dağıttı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi üniversite adaylarına tablet ...
3 bin yıllık Erciş üzümünü yaygınlaştırma çalışması
YEREL HABERLER 3 bin yıllık Erciş üzümünü yaygınlaştırma çalışması
İpekyolu Belediyesinden yol açma çalışması
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden yol açma çalışması
Müdür Sünnetçioğlu’ndan ‘Ramazan Bayramı’ uyarısı
YEREL HABERLER Müdür Sünnetçioğlu’ndan ‘Ramazan Bayramı’ uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X