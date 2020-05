Et kolilerinden 355 kilo eroin çıktı

<br>Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde, et entegre parçalama ve paketleme tesisine düzenlenen operasyonda, et kolileri içerisine gizlenmiş piyasa değeri 25 milyon lira olan 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. <br>Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren et entegre parçalama ve paketleme tesisine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Zeus' ile tesiste yapılan aramada, et kolileri içerisine gizlenmiş 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 25 milyon lira olduğu belirtilirken, tesis sahibi ile 1 kişi gözaltına alındı. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-05-23 10:08:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.