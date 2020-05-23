VANTB ve Dönerde Kalkına Kooperatifinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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– Van Ticaret Borsası (VANTB) ve Özalp Dönerdere Mahallesi Kalkınma Kooperatifi tarafından Özalp’ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapıldı.

Van Ticaret Borsası (VANTB) ve Özalp Dönerdere Mahallesi Kalkınma Kooperatifi tarafından Vefa Sosyal Destek Gurubu aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapıldı. Van Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı ve Dönerere Mahallesi Kalkınma Kooperatifi Başkanı Turgay Özbek tarafından getirilen koliler, ihtiyaç sahibi aileler verilmek üzere Özalp Vefa Sosyal Destek Grubu personeline teslim edildi.

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