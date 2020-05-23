Başkale de 9 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Van’ın Başkale ilçesinde jandarma tarafında 9 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, Kaşkol mahallesinde yürüttüğü devriye görevinde şüphelendiği 65 ET 714 plakalı araç durdurularak araçta arama yapıldı. Yapılan aramada çeşitli markalarda 9 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındığı belirtildi.

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