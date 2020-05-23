Araziye gizlenmiş 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da jandarma ekipleri, arazide saklanmış 6 kilogram metamfetamin ele geçirdi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Böğrühek Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon başlatan ekipler, boş arazide gizlenmiş 6 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-05-23 18:18:40<br>
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