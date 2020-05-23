Erciş’te toprağa gömülü eroini Rasif buldu

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Erciş ilçesinde toprağa gömülü 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Mayıs 2020 tarihinde Erciş ilçesi Örene Mahallesi’nde bir şahsa ait evde ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Resif isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin de katıldığı aramada, toprağa gömülü 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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