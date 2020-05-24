Meteoroloji'den Muş, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş, Bitlis ve Hakkari’de yağışların kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muş, Bitlis ve Hakkâri’de zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 24 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatıdan kuvvetli ve zaman zaman fırtına (5080km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Van Gölünde hava: parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar: doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (2040 km/sa) zaman zaman 6 kuvvetinde; dalga: 0,25 ila 0,75m, görüş: iyi, yağış anında orta. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis 15, Muş 18, Van ve Hakkâri’de 19 derece olması beklenmektedir. Yağışların; Muş, Bitlis ve Hakkâri illerimizde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölge genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (5080 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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