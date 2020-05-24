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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakan Mehmetbeyoğlu'ndan Ramazan bayramı mesajı

İHA

Va'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakan Mehmetbeyoğlu'ndan Ramazan bayramı mesajı

Va'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Mehmetbeyoğlu, mesajında, “Bayramlar, dini ve milli inançlarımızı örf ve âdetlerimizle süsleyip, geçmişten devraldığımız mirası zenginleştirerek geleceğe taşıdığımız, hoşgörünün ve yardımlaşma duygularının en güzel örneklerinin sergilendiği yüzyıllar boyu özenle örülmüş değerlerimizin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan sevgi günleridir. Dünyayı ve ülkemizi saran Koronavirüs salgını nedeniyle, bu bayramı evlerimizde geçireceğiz. Ama, evlerimizi bayram yerine dönüştürmek de kendi elimizde. Önce gönüllerimizi bir sevinç yumağı hâline getirelim, sonra annelerimizin ve babalarımızın gönüllerini alalım. Evlerin canlı bayramları olan çocuklarımızı da unutmayalım. Bu vesile ile bayram günlerinizin mutluluk içinde geçmesini diler, tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarım. Virüs salgınının en kısa süre içinde sona ermesini ve bi daha ki bayramı hep birlikte aile, akraba, eş ve dost ziyaretleriyle geçirmemizi Yüce Allah’tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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