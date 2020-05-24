İpekyolu Belediyesi'nden bayram şekeri

<br>VAN, (DHA)VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları ve çalışmak zorunda olanları ziyaret ederek bayram şekeri ikram etti. <br>İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte vatandaşlara bayram ziyaretinde bulundu. Başkan Yardımcısı Nurses, ilçede bulunan evleri, görevde olan kolluk kuvvetlerini ve hastanede görev yapan çalışanları ziyaret ederek, bayramlarını kutlayıp bayram şekeri ikram etti. Yaşlıların da ziyaret edildiği bayramlaşmada, vatandaşlar ekiplere ve İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan´a teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA<br>2020-05-24 14:48:31<br>

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