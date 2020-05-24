Vali Bilmez, telekonferansla şehit ailesi ve engelli vatandaşın bayramını kutladı

<br>VAN, (DHA)VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesi ve engelli bir vatandaşla telekonferans yöntemiyle görüşerek bayramlarını kutladı.<br>Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, 2011 yılında Bitlis´in Güroymak İlçesinde PKK´lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan polis memuru Kamuran Ercan´ın ailesinin evine Vali Konağı'ndan telekonferans ile bağlanarak misafir oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Tarık Kuşman´ın hazır bulunduğu şehit ailesinin evinde Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, şehidin babası İdris, annesi Ümmühan, eşi Nazlı ve 9 yaşındaki oğlu Ümit Nebi Kamuran Ercan ile görüştü. Şehit ailelerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, onlara minnet duyduklarını ve her zaman devletin yanlarında olduğunu söyledi.<br>Şehit ailesi ise, devlet büyükleri tarafından hatırlanmanın çok kıymetli olduğunu ve kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.<br>Vali Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, daha sonra doğuştan kendisi ve 2 çocuğu da engelli olan ve ağabeyi Hasan Koç ile birlikte yaşayan Kamil Koç´un evine telekonferans yöntemiyle bağlanarak bayramlarını kutladı. Koç ailesi de Bilmez çiftine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA<br>2020-05-24 15:17:31<br>

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