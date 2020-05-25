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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu, direkler devrildi

DHA

Van'da kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu, direkler devrildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) VAN'da şiddetli rüzgarda binaların çatıları uçtu, enerji nakil hatlarındaki direkler devrildi.<br>Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar bazı bina ve münibüs duraklarının çatılarını uçurdu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, asılı kalan ve yerdeki sacları toplayarak güvenli bir yere bıraktı. Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Çaldıran ve Sayar ilçelerinde de bazı evlerin çatıları uçtu, enerji nakil hatlarındaki teller koptu, direkler devrildi. Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, devrilen direkleri onarmak için dün gece sabaha kadar mesai yaptı. Yoğun çalışma sonucu enerjisiz kalan yerleşim yerlerine yeniden elektrik verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-05-25 10:54:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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