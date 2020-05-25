Polisi görünce merdivenin altına saklanan çocuğa bayram sürprizi

Van’da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisleri görünce merdiven altına saklanan çocuğa bayram sürprizi yapılarak çeşitli hediyeler verildi.

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınından dolayı Türkiye genelinde de bayram tatili süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde dışarı çıkarken devriye görevini ifa eden motorize polis ekiplerini gören yaşındaki Kemal, hemen balkonun altına saklandı. Bunu fark eden polis ekipleri, çocuğu ve ailesini ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.