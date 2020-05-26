Korona virüs bayramda el öpme geleneğine engel olamadı

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Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında bayramda el öpme geleneği, sopaya takılan eldivenlerin öpülmesiyle devam etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların bulduğu ilginç yöntemler bayramda el öpme geleneğine de yansıdı. Van’daki gençler, tedbire uyarak aile büyüklerinin ellerindeki sopalara şişirilerek bağlanan eldivenleri öptü. Sosyal mesafeye uyarak sürdürülen el öpme geleneği görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler ise hem beğeni topladı hem de gülümsetti.

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