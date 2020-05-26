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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılaydan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram kolisi

İHA

Van'ın Muradiye ilçende Kızılay tarafından sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram kolisi verildi.

Kızılaydan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram kolisi

Van’ın Muradiye ilçende Kızılay tarafından sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram kolisi verildi.
Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, Türkiye genelinde olan sokağa çıkma kısıtlaması ve evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlamak istediklerini belirterek, “Polis ve Kızılay ekibimizle birlikte kendilerini evlerinde ziyaret ederek bayramlık kolisini, dezenfekte ve maske dağıtımı yaptık. Onların mutluluğunu görünce bizler de mutlu olduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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