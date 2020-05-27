Van'da yasağa uymayan 343 kişiye para cezası uygulandı

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Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van’da, yasağa uymayan 343 kişiye 1 milyon 47 bin 354 TL para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı’nda Türkiye geneli sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kısıtlamanın ardından Van'da 22 Mayıs günü 24.00 ile 26 Mayıs günü 24.00 tarihleri ve saatleri arasında yapılan denetimlerde yasağa uymayan 343 kişiye 1 milyon 47 bin 354 TL para cezası uygulandı.

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