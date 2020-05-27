Van’da turuncu kategoride bulunan bir terörist etkisiz hale getirildi Teröristin AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik bombalı saldırıda, bombalı aracı Gürpınar kırsalından Van merkeze getirdiği tespit edildi

Van’da AK Parti İl Başkanlığı ile zırhlı polis aracına yapılan eylemde roketatar kullandığı tespit edilen turuncu listede yer alan 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “BervarsevdinNorduz grubunda yer alan, sözde Van eyaletinde 20152016 yılları arasında mahalle yapılanmalarında, 2016 yılı sonlarında kırsala katılımla YPS faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Reşit kod adlı Mustafa Ertaş, 27 Mayıs 2020 tarihinde hava destekli icra edilen KapanŞehit Jandarma Asteğmen Özgür Gençoğlu (2020143) operasyonunda Gürpınar ilçesi Dikbıyık Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirilmiştir. Teröristin 2016 yılında Van merkez Beşyol bölgesinde AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik yapılan bombalı saldırıda, bombalı aracı Gürpınar kırsalından Van merkeze getirdiği, aynı yıl Van merkezinde zırhlı polis aracına yapılan eylemde roketatar kullandığı tespit edildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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