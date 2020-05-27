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'Turuncu' kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DHA

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da AK Parti İl Başkanlığı ve zırhlı polis aracına roketatarlı saldırıda bulunan ve terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride olduğu belirtilen 'Reşit' kod adlı PKK'lı törerist Mustafa Ertaş, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.   İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu bugün 'Kapan-Şehit Jandarma Asteğmen Özgür Gençoğlu (2020-143)' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Bervarsevdin-Norduz grubunda yer alan, sözde Van eyaletinde 2015-2016 yılları arasında...

'Turuncu' kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da AK Parti İl Başkanlığı ve zırhlı polis aracına roketatarlı saldırıda bulunan ve terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride olduğu belirtilen 'Reşit' kod adlı PKK'lı törerist Mustafa Ertaş, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.  <br>İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu bugün 'Kapan-Şehit Jandarma Asteğmen Özgür Gençoğlu (2020-143)' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Bervarsevdin-Norduz grubunda yer alan, sözde Van eyaletinde 2015-2016 yılları arasında mahalle yapılanmalarında, 2016 yılı sonlarında kırsala katılımla YPS faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan 'Reşit' kod adlı Mustafa Ertaş, hava destekli operasyonda Gürpınar ilçesi Dikbıyık Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirildi.<br>Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, teröristin ayrıca 2016 yılında Van merkez Beşyol bölgesinde AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik yapılan bombalı saldırıda, bombalı aracı Gürpınar kırsalından Van merkeze getirdiği, aynı yıl Van merkezinde zırhlı polis aracına yapılan eylemde roketatar kullandığının da tespit edildiği kaydedildi. FOTOĞRAF<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-05-27 09:42:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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