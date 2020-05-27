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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnci kefali göçünü bu yıl sadece onlar izledi

DHA

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için tercih ettiği nehirlere göç yolculuğu ve martıların balıkları avlama çabası, koronavirüs nedeniyle bu yıl sadece fotoğrafçı ve gazeteciler tarafından izlenebildi.   Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta güzel görüntüler ortaya çıkaran inci kefallerinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimleri ile tatlı su ağızlarında jandarma tedbir alıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı...

İnci kefali göçünü bu yıl sadece onlar izledi

<br>Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için tercih ettiği nehirlere göç yolculuğu ve martıların balıkları avlama çabası, koronavirüs nedeniyle bu yıl sadece fotoğrafçı ve gazeteciler tarafından izlenebildi.  <br>Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta güzel görüntüler ortaya çıkaran inci kefallerinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimleri ile tatlı su ağızlarında jandarma tedbir alıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak, yumurtalarını bırakmak için nehirlere akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak, geçiyor. Milyonlarca balık, göç sırasında görsel güzellik oluşturuyor. <br>Erciş'e 10 kilometre uzaklıktaki balık bendine göç eden ve suyun akışının tersine yüzen inci kefalinin görsel şovu ve martıların balıkları avlama çabası ise bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sadece fotoğrafçılar ve basın mensupları tarafından izleyebildi. Amatör fotoğrafçı Harun Yaşar, "Her yıl bu mevsimlerde uçan balıkların göçünü izlemeye geliyorum. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında alana girmek yasaklanmış. Biz de fotoğraf çekmek için izin alarak bölgeye geldik. Umarım en kısa zamanda bu salgın biter ve balıkların bu kutsal yolculuğuna yine hep beraber şahit oluruz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL<br>2020-05-27 11:46:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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