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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu Belediyesinin alternatif yol çalışmaları sürüyor

İHA

Van'ın İpekyolu Belediyesi, araç ve yaya trafiğini sağlıklı ve konforlu bir ulaşım ağna kavuşturmak amacıyla ilçe merkezinde başlattığı alternatif yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesinin alternatif yol çalışmaları sürüyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, araç ve yaya trafiğini sağlıklı ve konforlu bir ulaşım ağna kavuşturmak amacıyla ilçe merkezinde başlattığı alternatif yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol düzenleme, iyileştirme, parke yapımı, malzeme serme ve yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Kazım Karabekir Caddesi’ne alternatif olarak açılan Uzun Sokak’taki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşım ağında sıkıntı yaşanmaması adına Kazım Karabekir Caddesi’ne alternatif olan Uzun Sokaktaki altyapı çalışmalarına bayramda da ara vermeden devam etti. Söz konusu yolda malzeme serme, yol genişletme ve zemin iyileştirme hizmetleri hızla tamamlanarak, asfalt serme aşamasına getiriliyor.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bir taraftan salgınla mücadele ederken diğer taraftan çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyleyerek, “Normalleşme sürecine doğru gittiğimiz bugünlerde ilçemizin altyapı sorunlarını tek tek çözerek, şehir trafiğini rahatlatacak adımlar atıyoruz. Bu amaçla Kazım Karabekir Caddesi’ne alternatif olarak gördüğümüz Hafiziye Mahallesi Uzun Sokak, Halilağa Mahallesi Zambak Sokak ve bağlantı yollarında 2 kilometrelik alternatif yolları imar planına uygun bir şekilde tek tek açıyoruz. İpekyolu ilçemiz bir anlamda Van’ın merkezi konumunda. Bu anlamda şehir trafiğinin yüzde 80’lik kısmı ilçe sınırlarımızda kalıyor. Mevcut yolların hali hazırdaki durumu araç trafiğini kaldırmakta yetersiz kalıyor. Bu konuda daha kalıcı çözümler üretmek gerektiğine inanarak, alternatif yollar üzerinde çalışıyoruz. İlk etapta Uzun Sokakta çalışmalara başladık. İlerleyen zamanlarda diğer caddelerimize de alternatif yollar açmayı veya mevcut yollarımızda altyapı ve genişletme çalışmaları yaparak şehir trafiğinin daha konforlu hale getirilmesini planlıyoruz” dedi.
Yürütülen hizmetler kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Halilağa Mahallesi Mescioğlu Sokak, Hafiziye Mahallesi Türközü Sokak ve Halilağa Mahallesi Zambak Sokak bağlantılarında yol açma, reglaj, dolgu, malzeme serme ve sıkıştırma çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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