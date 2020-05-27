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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dokuz yıldır kullanılmayan sulama kanalı yenilendi

İHA

– Van'ın Çatak ilçesinde 9 yıldır kullanılmayan 7 kilometrelik sulama kanalı yenilendi.

Dokuz yıldır kullanılmayan sulama kanalı yenilendi

– Van’ın Çatak ilçesinde 9 yıldır kullanılmayan 7 kilometrelik sulama kanalı yenilendi.
İlçe merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Narlı Mahallesi’nde 9 yıl önce yapılan 7 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı, toprak ve heyelan yüzünden kapanmıştı. Yaklaşık 9 yıldır kullanılmayan açık sistem sulama (beton kanal) kanalında sorunlarının çözüme kavuşması için Çatak Belediyesi harekete geçti. Kanalda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılarak yeniden su verildi.
Mahalle sakinlerinden Salih Nilli, 9 yıl önce sulama amaçlı kullandıkları kanalın heyelandan dolayı kullanılamadığını belirterek, “Su kanalımızın birçok yeri, gelen heyelan yüzünden bozuldu. Su olmadığı için arazimden ot toplayamıyorduk. Uzun süre kullanılmayan su kanalımızın içi taş toprakla kapandı. Kanalımızın betonları kırıldı. Talebimizi Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’a ilettik. Sağ olsun vermiş olduğu talimatla kanalımız onarıldı ve aktif hale getirildi. İnşallah eskisi gibi 200300 bağ ot toplayıp hayvancılığımıza devam edebileceğiz” dedi.
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da, Çatak Belediyesi olarak vatandaşlara her konuda destek olduklarını belirterek, “Önceki yıllarda yapılmış olan sulama kanalının eskiyen, bozulan ve ömrünü doldurmuş olan kısımlarının bakım, onarım ve yenileme işlerinin yapımı için oluşturduğumuz ekipler Narlı Mahallemizde çalışmalarını tamamladı. Binlerce dönüm tarım arazisi suya kavuşturuldu. Su tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Çiftçilerimize ekonomik kazanç sağlıyor. Bu sebeple de kırsaldan şehre göç edilmesini önlemiş oluyoruz. Her zaman köylümüzün yanındayız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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