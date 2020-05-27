Van'da 3 mahalle daha karantinaya alındı (2)

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<br>SAĞLIK TARAMASI YAPILIYOR<br>Van'ın merkez Tuşba ilçesinde karantinaya alınan Gendelova, Kozluca ve Yalnızağaç mahallelerinde sağlık ekipleri, tarama çalışması yürütüyor. 11 vakanın olduğu 3 mahalleye girişin sağlandığı yol, jandarma ekipleri tarafından kapatılırken, giriş- çıkışlara izin verilmiyor. 82 hane ve 650 nüfuslu Gendelova Mahallesi'nde yaşayanların ihtiyaçları ise jandarma ekiplerinin denetimiyle teslim alınıyor.Feyat ERDEMİRBehçet DALMAZ/VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Feyat ERDEMİR-Behçet DALMAZ<br>2020-05-27 15:49:41<br>

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