Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (5080 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis 22, Hakkâri 26, Muş ve Van’da 25 derece olması beklenmektedir. Bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (5080 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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