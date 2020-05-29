Van'da, toprağa gömülü 248 kilo eroin ele geçti

'O günler çok özlendi'

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<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada, toprağa gömülü 248 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili A.E, gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Mollahüseyin Mahallesi'nde uyuşturucu nakli yapılacağı ihbarı üzerine hareket geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, A.E.'nin evi ve çevresinde arama yaptı. Narkotik köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, eve 700 metre mesafede, tarlada toprağa gömülü 8 çuval içerisinde 248 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili A.E gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-05-29 09:11:06<br>

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