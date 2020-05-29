Edremit’te cuma namazı kılındı

Van’ın Edremit ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan normalleşme kararının ardından ilk cuma namazı kılındı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alınan tedbirler kapsamında camiler kapatılmıştı. Normalleşme sürecinin başlatılması ile birlikte uzun bir aranın ardından ilk cuma namazı eda edildi. Edremit Belediyesi tarafında ilçede bulunan ve açık olmasına karar verilen 40 cami ve avlusu ekiplerce dezenfekte edildi. Avlularda sıkı bir çalışma başlatan Edremit Belediyesi, cami avlularını cuma namazı için hazır hale getirdi. Belirlenen alanlara gelen vatandaşların ateşleri ölçülürken ellerine de dezenfektan sıkıldı.

EdremitGebze Su Sporları Merkezinde de namaz öncesi yere sosyal mesafe kuralını gösteren işaretlemeler yapılırken, belediye ekipleri tarafından da tek kullanımlık namazlıklar verildi. Herkesin maske takarak kıldığı cuma namazında camilerin tamamen açılması ve salgın belasının def edilmesi için dua yapıldı.

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