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Van'da şu ana kadar 65 bin kişi karantinaya alındı

DHA

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki koronavirüs vakalarının yüzde 80-90'ının batı illerinden bir gerekçe ile bölgeye gelip de izolasyon kurallarına uymayanlardan kaynaklandığını belirtti. Bilmez, kentte şu ana kadar 65 bin kişinin karantinaya alındığını söyledi. Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Bilmez, şu ana kadar yaklaşık 500 vakanın görüldüğü kentte, 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İl dışından gelip karantina kurallarına uymayan ve...

Van'da şu ana kadar 65 bin kişi karantinaya alındı

<br>Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki koronavirüs vakalarının yüzde 80-90'ının batı illerinden bir gerekçe ile bölgeye gelip de izolasyon kurallarına uymayanlardan kaynaklandığını belirtti. Bilmez, kentte şu ana kadar 65 bin kişinin karantinaya alındığını söyledi.<br>Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Bilmez, şu ana kadar yaklaşık 500 vakanın görüldüğü kentte, 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İl dışından gelip karantina kurallarına uymayan ve kurulan gizli taziyelere katılanlar nedeniyle vaka sayılarının arttığını belirten Vali Bilmez, şu ana kadar kentte 65 bin kişinin karantinaya alındığını bildirdi. Halen 18 bin kişinin karantinada olduğunu belirten Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını belirterek şöyle konuştu: <br>"Van'da vakaların yüzde 80-90'ı batı illerinden bir gerekçe ile bölgeye gelip de izolasyon kurallarına uymamaktan kaynaklandı. Bunun da en çok sebebi aile içi yapılan taziye, ikramlar ve mevlitlerden kaynaklandı. Bizim bulaşımız sokaktan ziyade evde gerekli sosyal ve fiziki mesafeye dikkat etmemekten kaynaklandı. Bugüne kadar 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlk başlarda sınır bölgesinden korktuk, ama güvenlik güçlerimizin aldığı önlemler, vatandaşımızın göstermiş olduğu duyarlılık ve sağlık ekiplerimizin eğitimi sayesinde İran'dan kaynaklanan vakamız olmadı. Ama bütün vakalarımız vatandaşlarımızın memleketlerine dönmesiyle meydana geldi. İstanbul, Trakya ve Marmara bölgelerinden gelen vatandaşlarımız bulunduğu aile ortamında kurallara uymayınca ortaya çıktı."<br>'65 BİN KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI'<br>Pandemi döneminde taziye çadırı kurulmadığını ama evde taziyelerin kabil edildiğini de belirten Vali Bilmez, "Çekirdek aile dediğimiz yakın akrabalar toplanıyor. Çekirdek aile dediğimiz bizim buradaki örf ve adetlerde baya kalabalık olabiliyor, yani 2530 kişiden oluşabiliyor. Biz bunun sıkıntısını yaşadık. Bu konuda hemşehrilerimizin daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Bundan sonra normalleşme inşallah daha hızlı başlayacak. İnsanlarımız çarşı yerine daha çok bağ bahçe işleri ile uğraşmalarını bekliyoruz. Biz Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde 100 filyasyon ekibi oluşturduk ve şu ana kadar 65 bin kişiyi karantinaya aldık. Halen 18 bin civarında izolasyonu devam eden vatandaşımız var" dedi.<br>BİR TAZİYEDEKİ VAKA SAYISI 128 <br>Sağlık ekiplerinin sahada çalıştıklarını ve temas kuranları tespit ettiğini belirten Vali Bilmez, bu tespit ettiklerini de evlerde kalmaları konuları ve kuralları uymaları konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Buna rağmen birkaç yerde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Vali Bilmez, "Yani Ortanca Mahallemizdeki bir taziyede iftar yemeğinde bir araya gelen akrabalardan kaynaklı pozitif vaka sayımız 128 oldu. Yani bizim pozitif vakalarımızın neredeyse 4'te 1'inden fazlası sadece bir taziyeden kaynaklandı. Bir başka mahallemiz olan Eminpaşa Mahallesi'ndeki taziyeden dolayı da 39 vakamız var ve halen de artış devam ediyor. Yine bir başka taziyemizde vaka sayımız 26 oldu. Ama birçok taziye sahibi de sağ olsunlar çocuklarının bile eve gelmesini istemediler ve bir araya getirmediler. Çok ciddi duyarlı davrandılar. Bazen de dikkatsizlik ve tedbiri elden bırakınca da bütün sevdiklerimize zarar verebiliyoruz. Normalleşme sürecinde İstanbul'dan birçok vatandaşımızın geleceğini biliyoruz. Onların kendi ve sevdiklerinin sağlığı için mutlaka 14 gün kendi evlerinde izole etmeleri gerekiyor" diye konuştu. <br>3 MUHTARA SORUŞTURMA AÇILDI<br>Bu süreçte kendilerine yardımcı olmayan ve bilgi vermeyen muhtarların da olduğunu belirten Vali Bilmez, 3 muhtar hakkında hem idari hem de adli soruşturma başlattıklarını ve açığa aldıklarını söyledi. Ama bunun yanında gayretle çalıştığı için ödüllendirdikleri muhtarların da olduğunu belirten Vali Bilmez, "Doğanlar mahalle muhtarımız İstanbul'dan gelen ve yeğeninin de içerisinde bulunduğu arabada pozitif vaka olduğunu ihbar etti. Biz Erzincan'da arabayı durdurduk. O araçtan 7 pozitif vaka çıktı. Eğer ihbar etmeseydi ve biz gerekli önlemi almasaydık her biri belki onlarca kişiye bulaştırır ve yüzlerce yeni vakamız olabilirdi. Ama soruşturmalardan sonra muhtarlarımızın genel anlamda duyarlılığı ve farkındalığı ciddi anlamda oluştu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-05-29 16:03:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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