Tedavisi tamamlanan Sincap tekrar özgür

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Van merkez Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından hasta olarak bulunan Sincap, tedavisinin ardından özgürlüğüne kavuştu.

Edremit ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından hasta olarak bulunan Sincap, yetkililere teslim edildi. Hasta Sincap, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından yapılan tedavisinin ardından tekrar tabiata bırakıldı.

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