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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anneleri öldürülen yavru kurtlar, rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı

DHA

Anneleri öldürülen yavru kurtlar, rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, anneleri öldürüldükten sonra bazı kişiler tarafından farklı amaçlar için sahiplenilen ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla bulunan 3 yaban kurdu yavrusu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Korunma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı. YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkeze gelen yaban hayvan yavrularına kreş hizmeti verdiklerini ve özenle doğaya hazırladıklarını söyledi. <br>İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığ ekipleri, ilçenin İkizcalı Mahallesinde yaban kurt avlandığı ve yavrularının sahiplenildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, yaban kurdu öldüren ve yavrularını sahiplendiği belirlenen 4 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerde 3 yaban kurdu yavrusu bulundu. Anne kurdu öldürüp yavrularını sahiplendikleri anlaşılan şüphelilere, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan toplam 15 bin 025 TL idari para cezası uygulandı. Muhafaza altına alınan 3 kurt yavrusu ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.<br>YAVRU KURTLARA KREŞ HİZMETİ VERİLİYOR<br>Rehabitasyon Merkezi'nde veteriner hekimler kontrolünde özenle beslenen yavru kurtlar, ileriki zamanlarda yaşam alanları olan doğaya bırakılacak. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yavru kurtları kurtaran jandarmanın çevre koruma timine teşekkür ederken, doğada bulunan yavru hayvanlara kreş hizmeti verdiklerini söyledi. <br>Prof. Dr. Aslan, "Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezimiz bu konularda hazırlıklı. Her yıl yaban hayvanlarının her türlü döneminde bazen yavrulama ve kuluçka dönemindeki sahaların, bazen de yuvadan erken ayrılma, düşme ve çeşitli sebeplerle kendi yuvruların da bakımı, beslenmesi yapılmayan, öksüz kalan hayvanların tedavisini yapıp, kreşimizde rehabilitasyonunu sağlayıp tekrar doğaya hazırlıyoruz. Bunu da Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile koordineli valilik, belediye, muhtarlık ve en önemlisi de halkımızla beraber yapıyoruz. Van Gölü havzasındaki sorun yaşayan, kanadı kırılan kuşlar, hayvanlar, bize getiriliyor. Biz de buraya getirilen yavru hayvanlara kreş hizmeti vermekteyiz. Şu anda rehabilitasyon merkezimizdeki 11 hayvana bakım hizmeti vererek, doğaya kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.<br>BU HAYVANLAR İÇİN EN UYGUN OTAM, DOĞA<br>Prof. Dr. Aslan, yaban yavru kurtlarla ilgili iki türlü çalışma metotlarının olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aslan, "Birinci temel hedefimiz, bu yavru kurtları doğaya hazırlamak. Ancak memelilerde bu bazen pek mümkün olmayabiliyor. Bu çalışma büyük özveri de istiyor. Bunu yapmaya çalışacağız. Mümkün olmazsa Doğa Koruma Milli Parklarla beraber ortaklaşa karar alıp, hayvanat bahçelerine de verebiliriz. Ama bizim rehabilitasyon merkezimizin amacı tekrar doğaya kazandırmaktır. Çalışmalarımızda bu yöndedir. Korunaklı alanların olduğu bölgelere de yönlendirebiliyoruz. Geçen yıl ayı yavrusu gelmişti. Biz 4 ay baktık. Sonra Bursa Rehabilitasyon Merkezine gönderdik. Çünkü Bursa'da sadece ayılar için rehabilitasyon merkezi var. En uygun ortam, bu hayvanları doğaya kazandırmaktır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-05-30 11:05:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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