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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van AVM açılış öncesi Vali Yardımcısı Yılmaz tarafından denetlendi

İHA

Korona virüs (Covid19) pandemisiyle mücadele kapsamında bir süre önce kapatılan ve yeniden açılmasına karar veriler Van AVM, Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz tarafından denetlendi.

Van AVM açılış öncesi Vali Yardımcısı Yılmaz tarafından denetlendi

Korona virüs (Covid19) pandemisiyle mücadele kapsamında bir süre önce kapatılan ve yeniden açılmasına karar veriler Van AVM, Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz tarafından denetlendi.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan korona virüs pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla birçok toplu yaşam alanı gibi AVM’lerde bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda kapatılmıştı. Korona virüsle mücadelede kaydedilen olumlu gelişmelerin ardından, yine bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu kapsamda 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle AVM’lerin açılması kararlaştırılırken, AVM’ler de de hazırlıklar başladı. Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, normalleşme süreci adımları kapsamında açılmaya hazırlanan Van AVM’de denetlemelerde bulunarak iş yerlerini en ince detayına kadar kontrol etti. Vali Yardımcısı Yılmaz, beraberindeki AVM denetim komisyonu üyeleri ile denetleme yaptığı Van AVM’deki işyeri sahibi esnafla sohbet ederek, normalleşme süreci ile ilgili bakanlık tarafından yayımlanan genelgeler hakkında bilgi verdi. Vali Yardımcısı Yılmaz, esnafla hasbihal ederek, işyerlerinin açıldıktan sonra sosyal mesafeye dikkat edilmesi, iş yerinde dezenfektan ve maske bulundurması, işyerinde çalışan personelin hijyene dikkat etmesi ve özellikle uygun sayıda müşterinin iş yerin içerisine alınması yönünde tavsiye ve uyarılarda bulundu. Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, yeni dönemin hayırlı olmasını ve esnafa bol kazanç getirmesini dileyerek denetlemelerini tamamladı.

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